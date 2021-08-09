صادرات ألمانيا تقفز رغم نفص الإمدادات في الصناعة

برلين (رويترز) - كشفت بيانات اليوم الاثنين أن صادرات ألمانيا زادت أكثر من المتوقع في يونيو على الرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، مما يشير إلى تعاف قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3 بالمئة على أساس شهري بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلا قدرها 0.4 بالمئة في مايو.

وارتفعت الواردات 0.6 بالمئة بعد قفزة 3.4 بالمئة في الشهر السابق. واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو.

كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى زيادة 0.4 بالمئة للصادرات وارتفاع 0.5 بالمئة للواردات، مع فائض 13.4 مليار يورو.