31% نمو أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد) حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أرباحا صافية بقيمة 248.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 31.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

وأكد الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أن النتائج المالية المحقق خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس مرونة أدائنا المالي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم حيث برزت قوة الركائز التي تستند إليها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين؛ وهي أيضاً خير شهادة على ما بذله موظفونا من جهود استثنائية، ما أبدوه من التزام كبير أثمر عن تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

وأضاف أن الشركة حافظت على ربحية محفظة مختلف أعمالها، حيث ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 4.2% إلى 2.67 مليار درهم مقارنة مع 2.56 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا النمو في صافي إيرادات الاكتتاب إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء، واكتساب أعمال جديدة.

وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 58.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحققنا نمواً كبيراً عبر مختلف فئات عملائنا، مما يجسد نجاح توجهنا الاستراتيجي خلال النصف الأول من العام.