قفزة في أرباح «مصرف عجمان»

عجمان (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس إدارة المصرف. وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، ناقش المجلس عددا من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها. حضر الاجتماع والذي عقد بديوان حاكم عجمان اعضاء مجلس الادارة ومحمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان حيث اطلع سموه على نتائج المصرف والتي أظهرت تحقيق أرباح بقيمة 61.9 مليون درهم في النصف الأول من هذا العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 44% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ خلالها صافي الربح 43 مليون درهم.

وانعكس هذا المسار الإيجابي في ارتفاع صافي الدخل التشغيلي الذي بلغ 331.9 مليون درهم للنصف الأول من العام الحالي 2021 محققاً زيادة بنسبة 19٪ مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي والتي بلغ خلالها صافي الدخل التشغيلي 279.9 مليون درهم. وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي: شهد مصرف عجمان أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2021 حيث عادت الإيرادات إلى الارتفاع من جديد بعد التراجع الذي شهدته منذ بداية تفشي الجائحة وشهدنا تقدماً ملحوظاً في ثقة عملائنا من الأفراد والشركات بكافة محاور الأعمال لدينا الأمر الذي تجلى في مستويات أدائنا المرتفع وهذا يدل على تعافي الاقتصاد الإماراتي ويبشرنا بعودة الزخم الاقتصادي المقبل".

وأضاف أن نتائجنا القوية للربع الثاني من عام 2021 تشكل انعطافاً مهماً في مسيرة عمل مصرف عجمان بعد عام مليء بالتحديات المختلفة منذ بداية تفشي الجائحة في مارس من العام المنصرم والتي واجهها موظفونا وأعضاء مجلس الإدارة لدينا ببذل قصارى جهودهم للحفاظ على قيمة امتياز المصرف ولمساعدة عملائنا على تجاوز تلك الظروف العصيبة. وبلغ إجمالي أصول المصرف 21.3 مليار درهم في 30 يونيو 2021 مقارنة بـ 21.5 مليار درهم عند نهاية ديسمبر 2020 ويبلغ رأسمال المصرف 2.1 مليار درهم ومجموع حقوق المساهمين 2.58 مليار درهم.