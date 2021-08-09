«العالمية القابضة» تضاعف أرباحها 4 مرات

أبوظبي (الاتحاد) سجلت الشركة العالمية القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 304٪ نموا في الإيرادات لتصل إلى 9.93 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين نما صافي الربح بنسبة 436٪ إلى 4.36 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان إن عمليات الاستحواذ التكتيكية التي قامت بها أدت إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير حيث ارتفع إجمالي الأصول من 14.01 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2020 إلى 58.32 مليار درهم في نهاية 30 يونيو 2021 - بنمو كبير بلغ 316.3٪.

نمو استثنائي

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «حققت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً خلال العام الماضي على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعديد من قطاعات الاقتصاد العالمي. نحن نتبع استراتيجية تجمع بين عمليات الاستحواذ التحويلية والنمو الطبيعي الإضافي من قبل قطاعاتنا الرئيسية، وقد قمنا بالفعل ببناء تكتل يضم أنشطة تجارية متنوعة ومتكاملة تمتد عبر المنطقة. و تطمح الشركة حالياً لمزيد من التوسع وستتطلع إلى تسخير الإيرادات المتزايدة والتآزر التشغيلي عبر المجموعة».

وحققت الشركة العالمية القابضة إنجازا بارزًا آخر في الربع الثاني من عام 2021 عندما أصبحت الشركة العالمية القابضة الشركة المدرجة الأكثر قيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما تم ادرجها أيضا في قائمة فوربس 2020 لـ «أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط»، حسب البيان.

عمليات الاستحواذ

بلغ صافي أرباح الشركة العالمية القابضة 2.87 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة 309٪ على أساس سنوي، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في قطاعاتها الرئيسية، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 339٪ لتصل إلى 7.65 مليار درهم في فترة الثلاثة أشهر.

وفي النصف الأول من عام 2021، استقر صافي الهامش عند 43.9 في المائة، بزيادة 10.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2021 58.32 مليار درهم بزيادة 44.30 مليار درهم عن 31 ديسمبر 2020.