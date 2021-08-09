إكسبو للشعار أسرار

طه حسيب (أبوظبي)

يدخل إكسبو 2020 دبي التاريخ كأول معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لذا اختارت الإمارات للحدث شعاراً فريداً مستمداً من مشغولات مصنع أثري للذهب تم اكتشافه عام 2002 في منطقة المرموم، وأُطلق عليه اسم «ساروق الحديد».

الشعار عبارة عن تجميع لأنماط من نقوش ومشغولات ذهبية أبدعتها حضارة إماراتية قبل 4000 عام، ونسجت خيوط تواصلها مع حضارة دلمون والفراعنة والرافدين إلى حضارة ما وراء النهرين والسند والهند. وضمن هذا الإطار جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوضح الزخم الثقافي للشعار. وقال سموه في 26 مارس 2016: «اعتمدنا شعاراً إماراتياً لإكسبو عمره 4000 عام... لدينا عمق تاريخي إماراتي من بينونة بأبوظبي إلى «ساروق الحديد» بدبي، إلى وادي المليحة بالشارقة وانتهاء بجبال رأس الخيمة والفجيرة، عمق تاريخي عمره أكثر من 4000 عام، كنا حلقة تواصل مع حضارات قديمة، وسنبقى نقطة التقاء وتواصل حضاري عبر إكسبو وبعد إكسبو بإذن الله». وأضاف سموه: «شعار إكسبو الجديد رسالة لشعبنا بأننا أهل حضارة ضاربة في التاريخ، ورسالة للعالم بأننا كنا وسنبقى أهل تواصل ومحطة لالتقاء الحضارات وعاصمة للإبداع. كان هنا في منطقتنا أيادي مبدعة رسمت وصنعت الذهب قبل 4000 عام، واليوم معنا أيادي مباركة تبني مستقبل الإمارات لمئات السنين القادمة». وموقع «ساروق الحديد» أو «درب المعادن» الأثري الذي يستمد إكسبو شعاره من مقتنياته يعتبر من أهم المواقع الأثرية المكتشفة التي كانت مركزاً للصناعات المعدنية البدائية، ويعود إلى العصر الحديدي، ويضم حالياً متحفاً يحتوي على مجموعة هائلة من الآثار والأدوات المصنوعة من البرونز والنحاس والحديد والذهب والفضة، جميعها تقدم للزوار نموذجاً متميزاً للمهارات الحرفية والتقنيات المتقدمة المستخدمة في صناعة وتشكيل المعادن في دولة الإمارات.

التعدين والاقتصاد

يظهر متحف «ساروق الحديد» الذي يقع ضمن بيت الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم الذي شيده عام 1928، في حيّ الشندغة التاريخي في إمارة دبي ارتباط التعدين بالنشاط الاقتصادي وسك العملة، الذي مارسه أهل الإمارات حينها نتيجة اشتغالهم بالتجارة، واتصالهم بالشعوب الأخرى. ويعكس المتحف محطات من تطور اهتمام الإنسان القديم بالحرف والصناعات وتركيزه على دقة التصميم والأشكال الجمالية الثرية بالتفاصيل، مما أدى لازدهار حرفة صياغة الحلي والمجوهرات للزينة وغيرها من الأغراض المرتبطة بواقع المجتمع بذلك الوقت، التي يبدو أنها كانت مزدهرة بتوفر خاماتها في الإمارات·