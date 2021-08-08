تذكرة إكسبو.. جواز سفر عالمي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تشهد مبيعات تذاكر إكسبو 2020 دبي، والتي تم إطلاقها منذ نحو ثلاثة أسابيع، إقبالاً متزايداً في الأسواق المحلية والدولية، وخاصة على فئة التذاكر الموسمية، وفقاً لسوماثي راماناثان، نائب رئيس، استراتيجية السوق والمبيعات، إكسبو 2020 دبي.

وأكدت راماناثان، «إن الدعم الكبير والمتواصل من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن كافة الناس من أنحاء العالم، يعكس الفهم الواضح للزوار لأهمية وقيمة حدث إكسبو 2020 دبي».

أوضحت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «تذاكر دخول إكسبو 2020 دبي تمنح الزوار فرصة زيارة أجنحة 191 دولة مشاركة، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة التي تمثل المفاهيم الرئيسية الثلاثة، وهي الاستدامة، والفرص، والتنقل، مع إمكانية حضور ما يقارب من 60 فعالية يومية، وغيرها الكثير».

وأشارت إلى أن كل من يشتري تذكرة موسمية أو الباقة العائلية قبل 14 أغسطس 2021، ستتاح لهم فرصة دخول سحب للفوز بدعوات لحضور حفل الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي في 30 سبتمبر 2021.

وأعلن إكسبو 2020 دبي، في 18 يوليو الماضي، عن طرحه تذاكر الحدث العالمي المرتقب، الذي ينظم للمرة الأولى في تاريخه في بلد عربي، مع إتاحة فرص للفوز بحضور حفل افتتاحه. وسيدخل كل من يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر، ممن يشترون تذكرة موسمية أو عائلية لإكسبو 2020 قبل 14 أغسطس المقبل، السحب للحصول على فرصة الفوز بدعوة له ولضيف من اختياره لحضور حفل الافتتاح المخصص للمدعوين فقط مساء 30 سبتمبر 2021. وسيجري الإعلان عن خمسين فائزاً في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل عبر قنوات التواصل الاجتماعي لإكسبو 2020.

وتمنح تذكرة إكسبو 2020 دبي، التي تتوفر بخيارات يومية وشهرية وموسمية، لحامليها تأشيرة موحدة لاستكشاف العالم والتعرف على الاكتشافات والابتكارات التكنولوجية التي ستحدد ملامح المستقبل خلال هذا الحدث الضخم الذي سيجتذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، طيلة ستة أشهر. وعلى غرار ما هو شائع عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول لأي بلد في العالم، يوفر إكسبو 2020 دبي لزواره خيارات الحصول على تذاكر زيارة يومية أو لثلاثة أيام وتذاكر شهرية وموسمية، لتلبية احتياجات الزوار المختلفة، ومنحهم الفرصة لاكتشاف جميع ما يتضمنه موقع إكسبو الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، بما في ذلك مناطق الفرص والتنقل والاستدامة، والاستمتاع بالعروض التي سيقدمها فنانون عالمون، والاستعراضات اليومية، والتجول بين أكثر من 200 منفذ لبيع المأكولات والمشروبات من 50 مطبخاً من مطابخ العالم. وفي حين لن يكون يوم واحد كافياً لاختبار الحدث الدولي، فإن التذاكر الموسمية والعائلية والمتعددة الأيام تتيح للزوار الاستفادة القصوى من كل ما يقدمه أضخم لقاء ثقافي في العالم. ويبلغ سعر التذكرة الموسمية، التي تتيح لحامليها الدخول مرات غير محدودة على مدار الأشهر الستة لإكسبو، 495 درهماً إماراتياً، مع حسم بنسبة 25 % لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من ماستركارد – إلى جانب مضاعفة فرص الفوز في سحب حفل الافتتاح، ويبلغ سعر باقة التذاكر العائلية 950 درهماً، فيما يبلغ ثمن التذكرة المتعددة الأيام، التي تتيح الدخول مرات غير محدودة على مدار 30 يوماً متتالياً، 195 درهماً إماراتياً، أما تذكرة اليوم الواحد، فتكلّف 95 درهماً إماراتياً.

هؤلاء مجاناً

يُمنح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والطلاب الذين يحملون بطاقة طالب سارية من أي مؤسسة أكاديمية في العالم دخولاً مجانياً، وستتوفر تذاكر مجانية لأصحاب الهمم، فيما سيحظى مرافقوهم بخصم نسبته 50 %، ويمكن للزوار البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق الدخول مجاناً.

دخول غير محدود

تتضمن باقة التذاكر العائلية دخولاً غير محدود للوالدين بالإضافة إلى مربية، وفوائد إضافية تشمل خصومات على الأطعمة والمشروبات، و25% خصماً على خمس تذاكر إضافية، وقسيمة شرائية بقيمة 125 لصورة عائلية تخلّد هذه الذكريات الرائعة.

2500 منفذ

تتاح التذاكر عبر موقع www.expo2020dubai.com، وأكثر من 2500 منفذ معتمَد لبيع التذاكر، بما في ذلك وكلاء سفر عبر الإنترنت ومنظمو رحلات ومجموعات فنادق وشركات طيران من أكثر من 100 سوق في أنحاء العالم.