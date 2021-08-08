مؤشر سوق أبوظبي يتجاوز 7500 نقطة لأول مرة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استهل سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات الأسبوع بتحقيق مكاسب في قيمته السوقية بلغت 18.7 مليار درهم، خلال جلسة التداولات يوم أمس الأحد، في موجة من الارتفاعات خيمت على الشركات القيادية في السوق، حيث طغى اللون «الأخضر» على غالبية الأسهم المتداولة، ما يشير إلى توفر شهية عالية للشراء، تعبر عن ارتفاع في منسوب ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الوطني.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 7501.38 نقطة متخطياً حاجز 7500 نقطة لأول مرة في تاريخه، مرتفعاً بنحو 83 نقطة مقارنة مع مستوى الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وذلك رغم عمليات جني الأرباح في النصف الثاني من الجلسة، التي مكنت المضاربين من تحقيق أرباح وفيرة خلال جلسة أمس، حيث كان المؤشر قد ارتفع بما يقارب 100 نقطة، إلى نحو 7519 نقطة عند منتصف الجلسة.

وتظهر بيانات السوق أن بعض المحافظ الاستثمارية والشركات المستثمرة بالأسهم بسوق أبوظبي هي التي قامت بعمليات جني أرباح سريعة، فقد سجلت حصيلة تداولات الشركات والمؤسسات نحو 24.3 مليون درهم صافي بيع.

وارتفعت القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى 1.3247.4 تريليون درهم، أمس، مقارنة مع قيمة سوقية بلغت 1.328.7 تريليون درهم بنهاية تداولات الخميس الماضي.

وجاء الارتفاع رغم أن الكثير من المحافظ الاستثمارية الأجنبية لا تعمل أيام الأحد، ولذلك فإن الارتفاع الذي سجلته الأسهم يعبر عن توقعات إيجابية كبيرة للمستثمرين المواطنين، خلال المرحلة المقبلة من جهة ونتيجة دخول مستثمرين جدد من جهة أخرى، ما أدى لزيادة حصتهم من الأسهم المدرجة أمس بنحو 2.6 مليون درهم، حيث استحوذ المواطنون على 79 % تقريباً من إجمالي قيمة التداول في والسوق.

وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة نحو 1.322 مليار درهم هي قيمة 284 مليون سهم تم تداولها خلال الجلسة، وقد تم تنفيذ ما يقارب 4400 صفقة.

وتركزت التداولات على الأسهم القيادية لاسيما سهم العالمية القابضة الذي ارتفع سعره بنسبة 3.41% عند مستوى 136.5 درهم وذلك بعد أن نفذت صفقات على السهم بلغت قيمتها 348 مليون درهم خلال يوم أمس.

كما حظي سهم بنك أبوظبي الأول بحصة كبيرة من التداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 0.6% عند سعر 16.74 درهم للسهم، واستمر أيضاً سهم الدار العقارية في المنحى الصعودي، حيث أغلق على سعر 4.18 درهم بارتفاع 0.24% بعد تداولات بلغت قيمتها 275 مليون درهم، كما أسهمت التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بتقديم مزيد من الدعم للسوق، حيث نفذت على أسهم الشركة تداولات قيمتها 153 مليون درهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.86% عند سعر 29.5 درهم.

وتماسك سهم «اتصالات» عند سعر 24 درهماً من دون تغيير خلال جلسة الأمس التي شهدت تنفيذ صفقات على السهم بقيمة 42 مليون درهم تقريباً.

وأما سوق دبي المالي فقد أغلق متماسكاً في المنطقة «الخضراء» أيضاً بارتفاع نسبته 0.08% في المؤشر العام للسوق الذي أغلق على مستوى 2823 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في السوق نحو 100 مليون درهم وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 381.4 مليار درهم.

وحظي السوق بدعم من استثمارات الشركات التي زادت محافظها الاستثمارية من الأسهم بقيمة 12.5 مليون درهم خلال جلسة الأمس، كما زادت حصة الأجانب من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالية بقيمة 7 ملايين درهم، وذلك صافي شراء خلال تداولات الأمس.

وفي الوقت نفسه قامت البنوك ببيع أسهم في سوق دبي المالي، بقيمة 4.7 مليون درهم وذلك صافي بيع خلال جلسة الأمس.