«بنك الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزتين

دبي (الاتحاد)

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، اثنتين من الجوائز خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتميز 2021». وحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على لقب «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة» للعام السابع على التوالي. كما حصل على لقب «أفضل بنك في الشرق الأوسط»، مؤكداً على مكانته الريادية في قطاع الخدمات المصرفية الذي يشهد منافسة عالية في المنطقة.

وتلقى بنك الإمارات دبي الوطني إشادة واسعة، نظير تركيزه المتواصل على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية التي تكفل حصول العملاء على تجارب مصرفية سلسة وخالية من المتاعب، الأمر الذي يعزز من مكانته باعتباره البنك المفضل للعملاء والموظفين والمساهمين.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا الفوز مجدداً بلقبين مميزين خلال حفل توزيع جوائز ‹يوروموني› المرموقة لهذا العام. وعلى الرغم من التحديات الناتجة عن تفشي جائحة ‹كوفيد-19› وتأثيرها على حياة الأفراد ونشاط الاقتصاد بشكل عام، نجحنا في بنك الإمارات دبي الوطني بالمضي قدماً في تقديم خدمات مصرفية دون انقطاع للعملاء والشركات، وذلك بفضل بنيتنا التحتية الرقمية الرائدة وفلسفتنا التي تضع العملاء دائماً في المقام الأول».