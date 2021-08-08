«كهرباء دبي» تنظم ورشة حول المحافظة على البيئة

دبي (وام)

نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل تفاعلية افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية حول أفضل الممارسات المتبعة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ودور مركز الابتكار ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تشجيع التقنيات النظيفة لتوفير طاقة ومستدامة. وشارك في الورشة 3488 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.. ويسهم مركز الابتكار في دعم جهود الهيئة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير واستشراف وصناعة المستقبل».

وأضاف أن المركز يعمل على استثمار طاقات الشباب وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير البحوث وأحدث التقنيات المبتكرة لتحقيقها، مشيرا إلى أن المركز يعد منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل حيث يعمل على بناء تعاون قوي في مجالات الابتكار.