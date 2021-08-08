«إمداد» تختتم «تحدي إعادة تدوير القوارير»

دبي (الاتحاد)

اختتمت شركة إمداد مؤخراً فعاليات «تحدي إعادة تدوير القوارير» في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة وذلك من أجل الحفاظ على بيئةٍ أنظف. وتم تنظيم تحدي إمداد لإعادة تدوير القوارير بالشراكة مع سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، ونجح في تحفيز قاطني الواحة على تعزيز البيئة التي يعيشون فيها وجعلها أنظف عبر إعادة تدوير أكبر عددٍ ممكنٍ من القوارير البلاستيكية على مدى فترة الحملة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وشهدت مشاركةً واسعة من قبل أفراد المجتمع الذين طلب منهم إيداع القوارير البلاستيكية في مواقع محددة، وتحميل صورة على التطبيق الخاص بالحملة لجمع النقاط.

وقد سجل التطبيق نحو 115 عملية إيداع فعلية. وفي ختام الحملة، فاز تييري بورُت أحد سكان واحة دبي للسيليكون بالجائزة الأولى للتحدي.