بدء تسليم 686 وحدة سكنية في «بلووم هايتس» بدبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة أمس عن اكتمال مشروع «بلووم هايتس» في قرية «الجميرا سيركل» في دبي.

حاز برجي مشروع بلووم هايتس مؤخراً على شهادة الإنجاز، لتبدأ شركة بلووم القابضة بتسليم الوحدات السكنية للملاك، في إطار التزامها في تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة وتطوير مشاريع متنوعة في أماكن مرغوبة للغاية تحقق قيمة مضافة للعملاء.

يقع مشروع بلووم هايتس في قلب قرية «الجميرا سيركل»، ويمثل وجهة سكنية تجسّد أرقى مفاهيم الحياة العصرية، كما يسهل الوصول إلى المناطق الحيوية والطرق الرئيسة في وسط مدينة دبي. ويضم برجي بلووم هايتس 686 شقة سكنية واسعة تتراوح ما بين الاستوديوهات والشقق المكونة من 3 غرف نوم بمساحات تتراوح من 395 قدماً مربعاً إلى 1500 قدم مربع، هذا بالإضافة إلى عدد من وحدات التجزئة.

وقالت بلووم القابضة: «يعتبر تسليم الوحدات السكنية في مشروع بلووم هايتس إنجازًا آخراً يضاف إلى الإنجازات البارزة لشركة بلووم القابضة منذ بداية العام 2021، حيث أعلنا مؤخراً عن تسليم أبراج بلووم تاورز في دبي، وقمنا بإطلاق مشروع الضي المميز في أبوظبي. ويؤكد تسليم برجي بلووم هايتس على التزامنا بتطوير مشاريع سكنية ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات السوق العقاري.»

يضم مشروع بلووم هايتس مرافق ذات مستوى عالمي تشمل حوضان للسباحة، ومنطقة لعب للأطفال، ومسار للركض، ومركز لياقة بدنية حديث، وقاعة متعددة الاستخدامات وستة محلات بيع بالتجزئة.