1.445 تريليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال 5 سنوات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الفترة من 2015 إلي 2020 نحو 1.445 تريليون درهم عبر 348080 معاملة، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، استحوذت عمليات الرهن العقاري على حصة بلغت 51.5% من إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال السنوات الست الماضية، مسجلة ما قيمته 744.8 مليار درهم عبر 83.4 ألف معاملة.

وجاءت عمليات البيع الأول في الترتيب الثاني بحصة بلغت 21.6% وبقيمة 311.933 مليار درهم عبر 142.9 ألف معاملة، تليها عمليات إعادة البيع بحصة تناهز 18.7% وبقيمة إجمالية بلغت 270.121 مليار درهم عبر 104 آلاف معاملة.

وبالنسبة لمعاملات الهبة، شهدت السوق العقارية في دبي معاملات هبة بقيمة 188.177 مليار درهم تشكل نحو 8.2% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة خلال السنوات الست الماضية، وتمت معاملات الهبة عبر 17.6 ألف معاملة.

وسنوياً، بلغت قيمة التداولات العقارية خلال العام 2020 نحو 175.6 مليار درهم عبر 51.3 ألف معاملة توزعت بواقع 18.49 مليار درهم عبر 10 آلاف عملية لمعاملات البيع الأول، و53.8 مليار درهم عبر 25 ألف معاملة لمعاملات إعادة البيع.

وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري خلال العام 2020 نحو 88.18 مليار درهم عبر 12.9 ألف عملية، فيما بلغت قيمة معاملات الهبة نحو 15.12 مليار درهم عبر 3 آلاف معاملة.

وبلغت قيمة التداولات العقارية خلال العام 2019 نحو 242.19 مليار درهم عبر 56.2 ألف معاملة، توزعت بواقع 54.577 مليار درهم عبر 27.97 ألف عملية لمعاملات البيع الأول، و26.19 مليار درهم عبر 12 ألف معاملة لمعاملات إعادة البيع.

وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري خلال العام 2019 نحو 142.2 مليار درهم عبر 12.49 ألف عملية، فيما بلغت قيمة معاملات الهبة نحو 19.2 مليار درهم عبر 3.76 ألف معاملة.

وخلال العام 2018 بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 220 مليار درهم عبر 52 ألف معاملة، توزعت بواقع 39.4 مليار درهم عبر 21.01 ألف عملية لمعاملات البيع الأول، و37.38 مليار درهم عبر 12.86 ألف معاملة لمعاملات إعادة البيع.

وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري خلال العام 2018 نحو 119.12 مليار درهم عبر 13.96 ألف عملية، فيما بلغت قيمة معاملات الهبة نحو 24.08 مليار درهم عبر 4.187 ألف معاملة.

وخلال العام 2017 بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 275.26 مليار درهم عبر 66.56 ألف معاملة، توزعت بواقع 66.74 مليار درهم عبر 30.9 ألف عملية لمعاملات البيع الأول، و51.13 مليار درهم عبر 17.2 ألف معاملة لمعاملات إعادة البيع.

وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري خلال العام 2017 نحو 132.38 مليار درهم عبر 15.5 ألف عملية، فيما بلغت قيمة معاملات الهبة نحو 25 مليار درهم عبر 2.8 ألف معاملة.

وخلال العام 2016 بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 262.12 مليار درهم عبر 58.25 ألف معاملة، توزعت بواقع 57.48 مليار درهم عبر 23.9 ألف عملية لمعاملات البيع الأول، و548.89 مليار درهم عبر 18.04 ألف معاملة لمعاملات إعادة البيع.

وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري خلال العام 2016 نحو 136.8 مليار درهم عبر 14.39 ألف عملية، فيما بلغت قيمة معاملات الهبة نحو 18.94 مليار درهم عبر 1.85 ألف معاملة.

وبلغت قيمة التداولات العقارية خلال العام 2015 نحو 269.8 مليار درهم عبر 63.63 ألف معاملة، توزعت بواقع 75.21مليار درهم عبر 28.9 ألف عملية لمعاملات البيع الأول، و52.7 مليار درهم عبر 18.72 ألف معاملة لمعاملات إعادة البيع.

وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري خلال العام 2015 نحو 126.1 مليار درهم عبر 14.05 ألف عملية، فيما بلغت قيمة معاملات الهبة نحو 15.8 مليار درهم عبر 1.94 ألف معاملة.