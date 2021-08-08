35% نمو الشركات الجديدة في «حرة عجمان»

عجمان (وام)

سجّلت «منطقة عجمان الحرّة» نمواً ملموساً بلغ 35 % في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020 وذلك استكمالاً للأداء التشغيلي القوي المستمر في ظل تنامي ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بالآفاق الواعدة والمقوّمات التنافسية لإمارة عجمان.

وكشفت نتائج الأداء عن النصف الأول من العام الحالي عن وصول إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجّلة في المنطقة الحرة إلى 867 شركة جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنةً بـ567 شركة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأظهرت النتائج أن منطقة عجمان الحرة نجحت في الحفاظ على موقعها الريادي كبيئة جاذبة لكبرى الشركات الطبية والمؤسسات المتخصصة بقطاع الرعاية الصحية مسجّلةً نمواً بنسبة 84 % في عدد الشركات الجديدة المسجلة ضمن القطاع الصحي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت ويُعزى النمو اللافت بالدرجة الأولى إلى المزايا التنافسية المتاحة لاسيّما الموقع الاستراتيجي والبنية التحتيّة المتطوّرة والمرافق الحيوية الحديثة.

كما واصل قطاع التكنولوجيا في المنطقة الحرة مسيرة النمو المطّرد محققاً نسبة 26 % خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ما يمثل خطوة متقدمة على درب ترسيخ حضور إمارة عجمان كمساهم بارز في الارتقاء بالبنية التكنولوجية المتطورة وتوظيف وتسخير التقنيات المتقدّمة في خدمة خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات.

ومضت المنطقة الحرة بعجمان قدماً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير التسهيلات اللازمة للشركات العاملة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات والتي حققت نموا بنسبة 11% خلال نفس الفترة نتيجة الدعم المستمر لتحفيز واستقطاب الاستثمارات ذات الصلة للاستفادة من الفرص المتاحة في إمارة عجمان والتي تمثل بوابة مثالية للتوسع ودخول أسواق نمو جديدة.

من ناحية أخرى عززت منطقة عجمان الحرة جاذبيتها بالنسبة للشركات التجارية حيث سجّلت نمواً لافتاً بمعدل 70 % في عدد الشركات الجديدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في السوق الصيني في إمارة عجمان.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة إنّ نتائج النصف الأول أظهرت نجاح المنطقة الحرة في تحقيق نموٍ ملموس على مستوى مختلف النشاطات الاقتصادية والاستثمارية مدعومةً بحزمة شاملة من الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة التي تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال.