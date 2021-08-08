«هايبر ماركت لولو» تفتتح فرعاً جديداً في عجمان

عجمان (الاتحاد)

افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان فرع هايبر ماركت لولو الجديد في عجمان، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية. وتبلغ مساحة الفرع 70 ألف قدم مربعة، وهو الفرع الثالث لسلسة متاجر لولو في عجمان.

ويشمل فرع النعيمية الجديد سوبر ماركت متكاملاً ومتجراً متعدد الأقسام يشمل السلع التموينية، والأزياء ومنتجات الجمال والأناقة كلها تحت سقف واحد. وسيخدم الهايبر ماركت مجتمعاً متميزاً حيث يقع في موقع استراتيجي في وسط المجمعات السكنية.

ويشمل الهايبر ماركت مواقف واسعة للسيارات وسيقدم الفرع تجربة تسوق مميزة مع توفر قسم لولو كونكت الذي يشمل أحدث الأجهزة الإلكترونية والرقمية بالإضافة إلى توفر نقاط بيع متعددة وخدمة عملاء راقية ونقاط بيع خضراء مخصصة للعملاء الذين يستخدمون حقائب صديقة للبيئة.

وقد عبر يوسف علي أم. أيه، رئيس المجموعة عن بالغ سعادته لافتتاح الهايبر ماركت الجديد، وأكد أن هذا الحدث بمثابة شهادة على التزام المجموعة بخطط التوسع في دولة الإمارات.

وقال: «نحن فخورون لإضافة فرع جديد للبيع بالتجزئة إلى سلسلة دائرتنا المتنامية من المتاجر الشهيرة، إن هذه الخطوة هي بمثابة شهادة على حقيقة استمرار مجموعة لولو في التوسع والاستثمار في مستقبل دولة الإمارات حتى خلال فترة الجائحة الصعبة. أصبحت متاجر لولو متميزة بالجودة والتنوع والتوفير. إذ نقدم تجربة تسوق استثنائية تتجاوز عربة التسوق المليئة وحققت علامتنا التجارية وعودها».