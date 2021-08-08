بروف بوينت ترصد 48 مليون رسالة تحتوي على برامج ضارة

دبي(الاتحاد)

كشفت شركة بروف بوينت عن تقريرها السنوي للعامل البشري 2021، والذي يوفر فحصًا شاملاً للجوانب الرئيسية الثلاثة لمخاطر المستخدم: الضعف والهجمات والامتيازات؛ وكيف غيرت الأحداث غير العادية لعام 2020 مشهد التهديدات الحالي. ويعتمد التقرير على البيانات والرؤى من بحث لمدة عام، يغطي التهديدات المكتشفة والتخفيف من حدتها، وحلها عبر واحدة من أكبر مجموعات البيانات في مجال الأمن السيبراني.

وقال ريان كالمبر، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأمن السيبراني لدى بروف بوينت: يقوم المهاجمون بالتسلل، بل يسجلون الدخول ويستمر الأفراد في كونهم العامل الأكثر أهمية في الهجمات الإلكترونية اليوم. إن النظام البيئي للتهديدات قد تطور خلال العام الماضي، ويستكشف هذا التقرير كيف يمكن لنهج يركز على الأفراد للأمن السيبراني أن يقلل من مخاطر اليوم. بالإضافة إلى النمو المقلق في حجم وتعقيد هجمات برامج الفدية واختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC)، اكتشفنا طفرات هائلة في الأساليب الأقل شهرة مثل تقنيات CAPTCHA وsteganography، والتي أثبتت فعاليتها بشكل مدهش».

وتحلل شركة بروف بوينت، يومياً، أكثر من 2.2 مليار رسالة بريد إلكتروني و35 مليار عنوان URL و200 مليون مرفق و35 مليون حساب سحابي. يعتمد هذا التقرير على تحليل تلك البيانات طوال عام 2020.

وكانت برامج الفدية منتشرة في كل مكان، مع أكثر من 48 مليون رسالة تحتوي على برامج ضارة يمكن استخدامها كنقطة دخول لهجمات برامج الفدية.

وأضاف إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لـ Proofpoint: «في ظل استمرار مجرمي الإنترنت في استغلال نقاط الضعف الناتجة عن العمل عن بُعد، والتحول إلى التجارة الإلكترونية والسحابة، وتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تستخدم الشركات في المنطقة نهجًا يركز على الأشخاص ممارسات الأمن السيبراني الخاصة بهم.