18برجاً شاهقاً في الإمارات ضمن قائمة أعلى 100 برج في العالم

يوسف العربي (دبي)

تحتضن الإمارات 18 برجاً شاهقاً ضمن قائمة المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية لأعلى 100 برج في العالم في 2021. ووفق بيانات المجلس، يصل مجموع الأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 150 متراً في الإمارات 268 برجاً، فيما يتوقع المجلس اكتمال 23 برجاً جديداً خلال العام 2021 مقابل 14 برجاً خلال العام 2020.

وتصدر القائمة العالمية برج خليفة بطول 828 متراً ليحافظ على مكانته في الترتيب الأول للعام الثاني عشر على التوالي.

وحل برج «مارينا 101» في الترتيب الثاني إماراتياً والـ 28 عالمياً بطول 425 متراً، يليه برج «برنسيس تاور» الذي حل في الترتيب الثالث إماراتياً وال 31 عالمياً بطول 413.4 متراً. وحل برج «مارينا 23» في الترتيب الرابع على المستوى المحلي والترتيب 38 على الصعيد العالمي بطول 392.5 متر، فيما جاء برج محمد بن راشد في أبوظبي في الترتيب الخامس إماراتياً والـ 45 عالمياً بطول 381.2 متر. ووفق قائمة المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية لأعلى 100 برج في العالم في 2021، جاء برج «ايليت ريزيدنس» في الترتيب السادس في الإمارات والترتيب 47 عالمياً بطول 380.5 متر، يليه برج «ذا أدريس بوليفارد» الذي حل سابعاً على مستوى الإمارات وفي المركز 51 على المستوى العالمي بطول 370 متراً، فيما حل برج «الماس»، في الترتيب الثامن إماراتياً و57 عالمياً بطول 360 متراً. وجاءت أبراج «جيفوار»، و«جي دبليو ماريوت1»، و«جي دبليو ماريوت2»، و«برج الإمارات 1» في المراكز 9، و10، و11، و12 بالترتيب على المستوى المحلي، وفي المراكز 59، و60، و61 و62 بالتوالي على المستوى العالمي، بأطوال بلغت 356.3و355.4، و355.4، و354.6 على التوالي. وحل برج «ذا تورش» في الترتيب 13 محلياً، و66 عالمياً بطول 352 متراً، يليه برج «أدنوك» الذي جاء في الترتيب 77 عالمياً بطول 342 متراً.

وحل برج «إس إل إس» في الترتيب 15 إماراتياً و89 عالمياً بطول 336 متراً، يليه برج «داماك هايتس» الذي حل في المرتبة 16 محلياً و91 عالمياً بطول 335.1.

وجاء برج «روز ريحان روتانا» في الترتيب 17 محلياً والـ 96 عالمياً بطول 333متراً، يليه برج «ذا أدريس ريزيدنس فاونتين فيو» الذي حل في المرتبة 18 محلياً و98 عالمياً بطول 331.8 متر. ويعد مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الذي يتخذ من مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة مقراً له، بمثابة مصدر المعلومات المعترف به دولياً في هذا المجال، كما أنه الجهة المسؤولة عن التحكيم بشأن ارتفاعات المباني الشاهقة، وتحديد أطول مبنى في العالم، ويمتلك قاعدة بيانات واسعة تضم معلومات حول المباني الشاهقة التي تم أو يجري أو من المقترح بناؤها.