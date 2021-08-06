%35 نمو المعاملات الجمركية في دبي خلال النصف الأول

دبي(الاتحاد)

ارتفعت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي 53.4 % لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مقارنة مع 7.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي 2020، وهو ما يعكس مناعة اقتصاد الإمارة ضد الصدمات الخارجية، إلى جانب تنوع ومرونة المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي التي تتمتع بها دبي. وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن إمارة دبي تقود حركة التعافي في القطاع التجاري العالمي فقد سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% لتصل إلى 354.4 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020، ونحن نعمل بكل طاقاتنا ونسخر كافة الإمكانيات لتطوير أنظمة وبرامج تسرع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة وصولاً بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وقال: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية ونحن نعمل في جمارك دبي على تعزيز هذا القطاع وترسيخ دور دبي كمحور عالمي في التجارة البينية ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية، واستطعنا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود من أداء مهامنا بشكل متطور، وتوفير خدمات جمركية ذكية تدفع نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال والمستثمرين وتهدف مبادراتنا في القطاع التجاري إلى تحقيق نمو متصاعد في العمليات، حيث أطلقت جمارك دبي مؤخراً مبادرة شهادات الدخول/الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات لتعزيز عملية صادرات البضائع من ميناء جبل علي ، والتي تأتي ضمن خطط جمارك دبي لأتمتة الإجراءات الجمركية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لتقليص وقت العملاء وتخفيض الكلفة عليهم بما يدعم العمليات التجارية وزيادة قيمة تجارة دبي العالمية. وكشف المدير العام لجمارك دبي أن 99.6 % من المعاملات الجمركية بعدد 11.16 مليون معاملة أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 7.9 مليون معاملة، وبنسبة 70.8 % للقنوات الذكية ، و 3.2 مليون معاملة ، وبنسبة 28.8 % للإلكترونية فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» 0.37% بعدد 41.8 ألف معاملة فقط، مؤكداً أن الأنظمة و المشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي ، تحظى بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يحتذى به ، كما توجت الدائرة جهودها في قيادة تطور القطاع باستضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال مايو الماضي، والذي أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية و الهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، وتبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء لزيادة حجم التجارة و المحافظة على مرونة سلاسل الإمداد بعد انحسار جائحة كورونا «كوفيد -19». وسجلت خدمة البيان الجمركي نمواً قياسياً بنسبة 66.6 % لتتجاوز 10 ملايين بيان جمركي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 ملايين بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل إنجاز 55.5 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار المستدام لجمارك دبي في تطوير أنظمتها الذكية حيث يستغرق إنجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية التي ابتكرتها وطورتها الدائرة دقائق معدودة لا تتجاوز 4 دقائق، كما تمكن جمارك دبي العملاء من إنجاز معاملاتهم الجمركية وتخليص إجراءاتهم من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيقاتها الذكية. وبلغ طلبات تقديم مطالبات الاسترداد عدد 475.9 ألف مطالبة، ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 298 ألف طلب، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 139.8 ألف طلب حجز، وخدمة طلب تسجيل الأعمال 110.6 ألف طلب تسجيل.