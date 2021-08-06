حديد الإمارات داعم أساسي للصناعات التحويلية

أبوظبي (الاتحاد)

تسعى حديد الإمارات إلى تعزيز مساهمتها في دعم الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمد الشركة هذا القطاع الحيوي بنحو 90% من احتياجاته من لفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية عالية الجودة وذات القيمة المضافة، وذلك في إطار دعمها للهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وتسخر الشركة كامل إمكانياتها لتوفير المنتجات اللازمة لدفع عجلة التنمية الصناعية انسجامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتورد الشركة منتجاتها من لفائف أسلاك الحديد إلى مجموعة من العملاء داخل الدولة، من بينهم مصنع كلاسيك للصفائح المعدنية الذي يقوم بدوره بتحويل هذا المنتج إلى مسامير التثبيت، والبراغي السداسية، وبراغي الحوائط الجافة، والصواميل؛ وشركة الخليج للصناعات الحديدية التي تقوم بتحويل هذا المنتج إلى الأسلاك المجلفنة لتطبيقات مختلفة مثل تدريع الكابلات، والأسوار، والتطبيقات الزراعية، والأسلاك عالية الشد. بينما تستخدم كي اتش كي للسقالات وقوالب الخرسانة المحدودة منتجات الشركة لتصنيع شبكات أسلاك البناء، وشبكات الحماية. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يزخر قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات بفرص استثمارية هائلة، ونتوقع أن يشهد هذا القطاع الحيوي طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة مع ما يشهده من جهود وطنية للنهوض به وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».