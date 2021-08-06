مجلس إدارة «غرف التجارة» يناقش تحديات الأسواق

دبي (وام)

عقد مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة اجتماعه الـ101 بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي حيث اختار عبدالله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيساً لاتحاد الغرف وعبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائباً للرئيس للدورة 2021-2024. ووجه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف جزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم للقطاع الخاص مجددين العهد على الاستمرار في خدمة الدولة ومجتمع أعمالها وتعزيز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية من خلال تبني المبادرات الإيجابية المتعلقة بدعم ريادة الأعمال والابتكار والتي يمكن بدورها أن تخلق فرصاً نوعية تسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص وتجاوز التحديات العالمية وتداعياته الاقتصادية إلى مناخ جديد يسوده مزيد من الإبداع والتنافسية والاستدامة. كما تم خلال الاجتماع تسمية أيضاً أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس والذي ضم في عضويته كلاً من الرئيس ونائبه وعبدالله بن محمد المويجعي رئيس غرفة عجمان ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة وفيصل جمعة خلفان بالهول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي. وناقش التحضيرات الخاصة لغرف الإمارات ممثلة بغرفة دبي كشريك رئيسي لفعاليات قطاع الأعمال في إكسبو 2020 والتحديات الخاصة بالأسواق المستقبلية لقطاع الأعمال فيما اطلع المجلس على منصة إشعار التي تم اطلقها مؤخراً على المواقع الإلكترونية لغرف الإمارات والخاصة باستشعار التحديات التي تواجه بعض قطاعات الأعمال بالدولة وعلى مشروع برنامج استكشاف فرص التصدير التابع لمركز التجارة العالمي.