«سيدات أبوظبي» يتعرفن على مزايا «مول 2071»

أبوظبي (وام)

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي -عبر تقنية الاتصال المرئي- ورشة عمل تعريفية حول منصة التسوق الإماراتية «مول 2071»، بحضور ومشاركة عدد من سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات على مستوى المنطقة. يأتي تنظيم الورشة التعريفية ضمن سلسلة الورش والمبادرات التطويرية التي ينفذها المجلس بشكل دائم في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024، وتعزيزاً لوعي سيدات الأعمال بكافة الفرص السانحة لتطوير أعمالهن، إضافة إلى التوسع في منافذ التسويق لمنتجات الرخص المنزلية، وتعزيز فرص النمو. وتناولت الدكتورة مريم سليمان المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «مول 2071»؛ خلال الورشة عدداً من المحاور الهامة، التي تنوعت ما بين التعريف بأهم مميزات التجارة الإلكترونية عبر منصة «مول 2071»، إضافة إلى العروض الخاصة التي توفرها المنصة لسيدات الأعمال عند التسجيل كـ«بائع»، في حين سلطت الضوء على الفرصة الاستثمارية المتاحة في منصة «مول 2071»، وغيرها. وبينت سليمان كيفية المساهمة لامتلاك حصص سوقية / أسهم في «مول 2071» والذي يحقق نمواً متزايداً وإنجازات رائدة منذ إطلاقه في نهاية 2019، مشيدةً بتزايد حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات خصوصاً بعد أزمة كورونا وما خلفته من نمو مطرد لقطاع التجارة الإلكترونية.