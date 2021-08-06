100 % من عمال «لابوتل العمالية» يتلقون اللقاح

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة لابوتل العمالية التابعة لشركة «مشاريع العتيبة» عن تلقي جميع العمال لقاح كوفيد -19 بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة المطعّمين بالجرعة الثالثة إلى 25%. وأشاد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع العتيبة بجهود دائرة الصحة – أبوظبي في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات والمؤسسات المعنية في الإمارات لتعزيز الرعاية الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على حرصها ورعايتها للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتوفير اللقاحات للجميع بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبدء مراحل التعافي والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع عجلة النمو، حيث يتوقع أن تكون دولة الإمارات من أوّل الدول التي تتجاوز تأثيرات الجائحة».