قطاع المقاولات في الإمارات يتجاوز «الجائحة»

يوسف العربي (أبوظبي)

شهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات إبرام عقود بناء ومقاولات جديدة بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت «بي إن سي نتورك» أن قطاع الإنشاءات في الإمارات تجاوز جائحة «كوفيد-19»، إذ واصلت شركات المقاولات عمليات التشييد والبناء في المواقع الإنشائية.

وخليجياً بلغت قيمة عقود المقاولات في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 55 مليار دولار توزعت العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.

وحلت مشاريع النفط والغاز بدول «التعاون» في المرتبة الأولى خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين بحصة 51.79% وبقيمة 28.2 مليار دولار.

وجاء القطاع العقاري في الترتيب الثاني بحصة بلغت 23.27% بعد أن سجل قيمة عقود مبرمة بلغت نحو 12.8 مليار دولار، يليه قطاع المرافق بحصة بلغت 17.27% بعد أن سجل عقوداً بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار دولار.

وحل قطاع النقل في الترتيب الرابع بحصة 5.6% من إجمالي العقود المبرمة في دول «التعاون» خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلاً ما قيمته 3.1 مليار دولار، يليه قطاع الصناعة الذي استحوذ على حصة 2.9% بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأداء قطاع البناء في دولة الإمارات خلال عام 2021، قال أفين غيدواني الرئيس التنفيذي لشركة اندستري نتوركس، إن حجم العقود المبرمة في الإمارات العربية المتحدة يتساوى مع المملكة العربية السعودية التي تضم عدداً أكبر من السكان.

ولفت غيدواني، إلى أنه رغم التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار مواد البناء وأجور الشحن وقيود السفر تعتبر التوقعات على المدى المتوسط للبناء في دولة الإمارات إيجابية، حيث تعمل الدولة على تسريع تنوع اقتصادها وزيادة تنافسيتها في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.

وقال إن قطاع البناء في الإمارات سيستفيد من معرض إكسبو2020 حيث من المتوقع أن يدخل المعرض تقنيات بناء جديدة، فضلاً عن فرص البناء الجديدة على المدى المتوسط.