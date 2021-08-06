450 ألف دولار تذكرة السياحة في الفضاء

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت شركة فيرجن جالاكتيك للسياحة الفضائية التي تسوّق لرحلات تستغرق بضع دقائق في الفضاء، طرح تذاكر لرحلاتها المستقبلية مجدداً للبيع بسعر يبدأ من 450 ألف دولار.

وباعت الشركة التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة تجريبية الشهر الفائت، بين عامي 2005 و2014 نحو 600 تذكرة تراوحت أسعار كل منها بين 200 ألف دولار و250 ألفاً.

وتقدم الشركة ثلاثة خيارات: حجز مقعد واحد، أو مجموعة مقاعد للأزواج أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل المقاعد في المركبة.

وصُممت المركبة لاستيعاب ما يصل إلى ستة ركاب، بالإضافة إلى الطيارَين، لكن الطراز المستخدم في الوقت الحالي يحمل أربعة ركاب فقط.

وقالت فيرجن جالاكتيك في بيان أصدرته بالتزامن مع نتائجها الفصلية «ستبدأ أسعار هذه العروض من 450 ألف دولار للمقعد».

وأضافت «ستكون المبيعات في البداية مفتوحة للمدرجين على قائمة للأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم بصورة مبكرة».

وسيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة الانتظار «الأولوية» في شراء التذاكر، على أن تُفتح قائمة انتظار جديدة «قريباً» على موقع الشركة الإلكتروني، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولجلازييه خلال مؤتمر عبر الهاتف.

وفصّل رئيس فيرجن جالاكتيك جدول الرحلات المستقبلية، إذ من المقرر إجراء رحلة تجريبية جديدة، مع التركيز على عرض البحث العلمي، نهاية سبتمبر مع سلاح الجو الإيطالي.

وفي النهاية، من المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص «في نهاية الربع الثالث» عام 2022، وفق كولجلازييه.