«كهرباء دبي» تنظم ديكاثلون الطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

يستعد فريق Go Smart من جامعة البحرين لتمثيل مملكة البحرين في الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط) 2021 التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأميركية. ويعتبر فريق Go Smart الفريق الوحيد الذي يمثل مملكة البحرين في هذه المسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2018. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة البحرين على دعم طلبتها وتشجيعهم على تمثيل المملكة في كافة الفعاليات والمنافسات العالمية.

ويضم الفريق عدداً من طلاب وخريجي الجامعة، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيين ومساعدي الأبحاث والأكاديميين من كليات الهندسة والعلوم وتقنية المعلومات والآداب، حيث يشكلون 6 فرق هي: فريق التصميم، وفريق الهندسة وفريق الطاقة الشمسية والنظام الكهربائي، وفريق تقنية المعلومات والحلول الذكية، وفريق العلاقات العامة والرعاة، وفريق الإعلام والاتصال.