المؤشر «نيكي» الياباني يسجل أفضل أسبوع منذ مايو

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي مرتفعاً أمس، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفضل أرباح إيجابية للشركات، بيد أن أداء السوق الأوسع نطاقاً كان متبايناً إذ يعدل متعاملون مراكزهم قبيل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق، وعطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

وصعد نيكي 0.33 بالمئة ليغلق عند 27820.04 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1929.34 نقطة. وحقق نيكي مكسباً أسبوعياً 1.97 بالمئة، وهو الأعلى منذ قفزة 2.94 بالمئة سجلها في الفترة المنتهية في 28 مايو.

واستمرت اتجاهات نتائج الأعمال الإيجابية، التي رفعت نيكي هذا الأسبوع. وارتفع سهم فوجيكورا 16.3 بالمئة بينما صعد سهم نيكون 8.44 بالمئة وارتفع سهم كونامي هولدينجز لتطوير ألعاب الفيديو 7.41 بالمئة. وتقدم سهم شيونوجي أند كو 5.5 بالمئة في ظل تقارير ذكرت أن الشركة ستطلب موافقة على علاج جديد لكوفيد-19 بحلول نهاية العام.

وكانت هناك بعض النتائج المخيبة للتوقعات أيضا، إذ نزل سهم كوب ستيل 10.61 بالمئة.

وهبط سهم نينتيندو، غير المدرج على المؤشر نيكي، 7.22 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية.

وعلى الرغم من المكسب القوي لنيكي هذا الأسبوع، فإنه يظل عالقاً دون مستوى 28 ألف نقطة منذ منتصف يوليو، عندما بدأت الموجة الخامسة من الإصابات بكوفيد-19.