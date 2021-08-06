الصين تعتزم تغريم «ميتوان» مليار دولار

بكين (د ب أ)

تعتزم الصين فرض غرامة بقيمة مليار دولار على شركة ميتوان، لسوء استغلال وضعها السوقي، طبقاً لما ذكرته جريدة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مصادر مطلعة.

وأضافت الجريدة أنه ربما يتم الإعلان عن العقوبة في الأسابيع المقبلة وسيتعين على الشركة المتخصصة في خدمات توصيل الطعام تعديل عملياتها، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس.

ولم ترد شركة «ميتوان» وإدارة الدولة لتنظيم السوق على الفور على طلبات من قبل الصحيفة للتعليق. كانت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار قد أعلنت عن تحقيق بشأن شركة «ميتوان» في أبريل الماضي، بعد أسابيع من فرض غرامة قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة «علي بابا» عملاق الإنترنت، بسبب سوء استغلال هيمنتها على السوق.