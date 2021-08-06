«إيرباص» تسلم 47 طائرة في يوليو

لندن (د ب أ)- أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» تسليم 47 طائرة خلال يوليو الماضي، وهو ما يظهر تباطؤ وتيرة الطلبات مقارنة بشهر يونيو السابق عليه عندما سارعت الشركة لخفض عمليات التسليم وترحيلها إلى النصف الأول من العام الحالي.

وبهذه الحصيلة الشهرية الجديدة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، يرتفع إجمالي تسليمات الشركة إلى 344 طائرة خلال الأشهر السبعة الأولى، حيث تسعي إيرباص إلى الوصول لتسليم نحو 600 طائرة هذا العام.

وعلى الرغم من تلقي الشركة سبع طلبات إلغاء، فإنها تسلمت طلباً لشراء طائرتين خلال شهر يوليو الماضي.

وركزت إيرباص على الحفاظ على تسليم الطائرات خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وترفع الشركة الآن من معدلات الإنتاج مع زيادة الطلب.

ورفعت إيرباص من سقف توقعاتها لأرباح العام بأكمله في أواخر الشهر الماضي، في ظل اشتداد التنافس بينها ومنافستها الأميركية بوينج مع انتعاش الطلب على شراء الطائرات.

ووافقت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة «لاتام إيرلاينز» أمس الخميس على شراء 28 طائرة من طراز (إيه 320 نيو) ذات الممر الواحد، لتتخطي طلبية سابقة لـ42 طائرة. وسينعكس هذا الطلب الكبير على أرباح أغسطس.

وتأتي إيرباص في المرتبة الثانية خلف شركة بوينج هذا العام من حيث عدد الطلبات، حيث نجحت شركة صناعة الطائرات الأميركية في بيع 737 طائرة بعد فترة توقف طويلة. وخلال شهر يونيو الماضي، بلغ صافي مبيعات بوينج 243 بعد إلغاء طلبات وإدخال تعديلات على الطائرات، بينما بلغ عدد مبيعات إيرباص 38 طائرة.

وتضمنت طلبات الإلغاء التي تلقتها إيرباص في يوليو الماضي ثلاث طائرات (إيه 321 نيو) وأربع طائرات (إيه 300-220). وانخفض صافي طلبيات إيرباص هذا العام إلى 33 طائرة.