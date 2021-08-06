«الجمارك السعودية» تلغي رسم حماية على القمح

الرياض (رويترز) - قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، مشتري الحبوب الحكومي في المملكة، على تويتر اليوم الجمعة إن هيئة الجمارك ألغت "رسم الحماية" المُطبق على واردات القمح، في إطار خطة لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات مطاحن مملوكة للقطاع الخاص. وأشارت المؤسسة إلى قرار أصدره وزير المالية في هذا الشأن نُشر في الصحف المحلية يوم الأربعاء. وكانت الرسوم تُطبق على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين. واستكملت السعودية، أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم، هذا العام خصخصة شركات مطاحنها الأربع في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق والعالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب. وبيع شركات المطاحن جزء من خطط أوسع نطاقا لإصلاح الاقتصاد.