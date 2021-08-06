تراجع الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو

برلين (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض على غير المتوقع في يونيو، ما يشير إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا يتباطأ، إذ تكبحه اختناقات في إمدادات السلع الوسيطة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 1.3 بالمئة على أساس شهري بعد تراجع عُدل نزولاً بلغ 0.8 بالمئة في مايو.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة 0.5 بالمئة.