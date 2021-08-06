«طيران الإمارات» تستأنف رحلات جلاسكو

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة الركاب إلى جلاسكو في المملكة المتحدة، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، وباستخدام طائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين.

واعتباراً من 11 أغسطس الجاري، سوف تغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 27» من دبي أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة في الساعة 7:50 صباحاً لتصل إلى مطار جلاسكو الدولي في الساعة 12:45 ظهراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 28»، فتقلع من جلاسكو في الساعة 2:45 بعد ظهر الأيام ذاتها لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي). وسوف تصبح الخدمة يومية، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ومع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة البرتقالية البريطانية للسفر اعتباراً من يوم الأحد 8 أغسطس الجاري، فإن المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي لم يعودوا بحاجة إلى حجر صحي في فندق معتمد من الحكومة، بشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح كاملاً.

وتعكف طيران الإمارات على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة. فقد استأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة للركاب، ما يتيح لعملائها السفر بسهولة وسلاسة من دبي، وعبرها إلى الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول حوض المحيط الهادي الآسيوية.