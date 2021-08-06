«الاتحاد للطيران» تجري تحديثات على رحلاتها لبريطانيا

أبوظبي (الاتحاد) في أعقاب الإعلان عن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة البرتقالية البريطانية للسفر، تستأنف الاتحاد للطيران رحلات المسافرين إلى المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تسير الناقلة 3 رحلات يومياً إلى لندن ورحلة واحدة يومياً إلى مدينة مانشستر من دون الحاجة للحجر الصحي، اعتبارا من 8 أغسطس.

وبحسب القائمة البرتقالية يسمح للضيوف غير الحاصلين على اللقاح السفر من الإمارات العربية المتحدة شريطة حصولهم على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تزيد على 72 ساعة قبل موعد سفرهم، والخضوع للحجر الصحي في المنزل لعشرة أيام، كما ينبغي عليهم إجراء فحصين آخرين لكوفيد-19 في اليوم الثاني واليوم الثامن من وصولهم. أما بالنسبة للضيوف الحاصلين على اللقاح فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي والفحص في اليوم الثامن شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أوروبا.

وتم جدولة الرحلات اليومية الثلاث إلى لندن هيثرو لتوفر للضيوف مزيدا من الخيارات الملائمة عند المغادرة والوصول، وستتم خدمة جميع الرحلات الـ28 الأسبوعية بين أبوظبي والمملكة المتحدة عبر طائرة بوينج 787 دريملاينر.

يُنصح الضيوف الراغبون بحجز رحلاتهم بزيارة موقع الاتحاد للطيران www.etihad.com للاطلاع على الخيارات المتاحة أمامهم، وليكونوا على دراية تامة باللوائح والأنظمة الضرورية للوصول إلى وجهاتهم النهائية.