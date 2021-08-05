13.26 مليار درهم حجم سوق سيارات الركاب في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

يصل حجم سوق سيارات الركاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنهاية العام الجاري إلى 13.26 مليار درهم «3.613 مليار دولار»، بحسب منصة بيانات الأعمال العالمية «Statisa».

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، من المتوقع أن يسجل سوق سيارات الركوب معدل نمو تراكميا خلال الفترة من «2021-2025» نحو 5.87 % ما يرفع حجم السوق إلى 16.6 مليار درهم «4.54 مليار دولار» بحلول عام 2025.

وأشارت إلى أن أكبر شريحة في السوق المحلية هي سيارات الدفع الرباعي الكبيرة متعددة الاستخدام «SUVs» بحجم سوق متوقع يبلغ 3.67 مليار درهم «932 مليون دولار» عام 2021.

وتوقعت أن تصل مبيعات وحدات سوق سيارات الركاب إلى 119.17 ألف مركبة عام 2025 على أن يبلغ متوسط سعر بيع السيارة 139.39 ألف درهم «37982 دولاراً».

وأكدت «Statisa» أن صناعة السيارات نمت خلال العقود الماضية لتصبح قطاعا اقتصاديا أساسيا في البلدان المتقدمة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والعمالة والبحث والتطوير والتصنيع والتجارة، مشيرة إلى ارتباط مبيعات صناعة السيارات ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية.

ولفتت إلى أن المتغيرات الاقتصادية تجبر المصنعين على إعادة فحص استراتيجياتهم للتكيف مع اتجاهات السوق الجديدة.

وأكدت وجود عاملين إضافيين يقودان حاليا التغييرات في الصناعة في الوقت الحالي، وهما المخاوف البيئية من خلال البحث في أنواع الوقود البديلة، وكذلك الرقمنة عبر دفع جهود البحث في تطوير السيارات المتصلة والمستقلة.

ووفق منهجية جمع البيانات بمنصة بيانات الأعمال العالمية «Statisa» يتم توفير إحصاءات سوق السيارات المتعلقة بسيارات الركاب، بما في ذلك السيارات الاقتصادية والعائلية والرياضية والفاخرة بالإضافة إلى سيارات الـ «ميني فان» وسيارات الدفع الرباعي، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية والحافلات والشاحنات وعربات النقل الكبيرة وكذلك مركبات الخدمات الخفيفة.