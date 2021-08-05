«ستارت إيه دي» تعلن الفائزين في برنامج «ريادة الأعمال للشباب»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ستارت إيه دي» - منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة المدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها - عن أسماء الفائزين في برنامج ريادة الأعمال للشباب «NextGen Incubator»، المصمم خصيصاً لطلاب الجامعات في الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاماً، ويتطلعون للحصول على فرص لتطوير حلول مدعومة بالتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية التي حددتها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ونظمت المنصة يوم عرض المشاريع الذي يمثل فعالية اختتام برنامج التدريب على ريادة الأعمال وتضمنت نسخة البرنامج لهذا العام ورش عمل مخصصة لتطوير المهارات، وجلسات الإرشاد والتوجيه، وإتاحة الوصول إلى شبكات التواصل؛ ما أتاح للفرق المشاركة فرصة اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهم إلى شركات ناشئة مع نماذج عمل قابلة للتطوير والتكرار واستثمارٍ رأس المال بالشكل الأمثل.

ويستفيد البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ووزارة التغير المناخي والبيئة وصندوق الوطن والاتحاد للطيران، من البيئة الملائمة لريادة الأعمال في المنطقة لتزويد الطلاب بالمهارات الاجتماعية والرقمية والتجارية وخبرات ريادة الأعمال اللازمة للمستقبل، والتي تثير فضولهم وتعزز قابلية توظيفهم وتشجعهم على الابتكار.

وحصلت الشركات الناشئة الفائزة على جوائز بقيمة 33 ألف دولار عن حلولها المتميزة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المسؤول، والتعليم عالي الجودة، ومواجهة التغير المناخي، والصحة، والرفاهية. وأحرزت منصة Mental Health AE الجائزة الوطنية للتأثير، البالغ قيمتها 10 آلاف دولار والمقدمة من صندوق الوطن وتوفر المنصة الخدمات والمعلومات والموارد اللازمة لتعزيز سوية الوعي حول أهمية الصحة النفسية وإزالة النظرة النمطية السلبية المتعلقة بها، بينما فازت منصة Ground Z الرقمية المبتكرة بالجائزة الأولى البالغة قيمتها 3 آلاف دولار والمقدمة من المعهد العالمي للنمو الأخضر. وتهدف المنصة إلى تحقيق المساواة في مجال التعليم بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحققت 5mm، وهي شركة ناشئة توفر حلولاً مستدامة لتنظيف جزيئات البلاستيك الدقيقة، المرتبة الثانية لتحصل على جائزة بقيمة 1,500 دولار مقدمة من المعهد العالمي للنمو الأخضر كما أحرز RePlaste، استديو التصميم المستدام والمتخصص بإدارة النفايات، الفوز في تحدي الاتحاد للطيران ليحصل على تذاكر سفر ذهاباً وإياباً إلى أي وجهة مدرجة في برنامج الاتحاد جرينلاينر، بالإضافة إلى فرصة اختبار حلوله التكنولوجية والتحقق من فعاليتها من خلال مشروع تجريبي على متن رحلات الاتحاد للطيران الصديقة للبيئة؛ فضلاً عن فوزه بجائزة بقيمة 500 دولار من المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وقدّم 12 فريقاً يتكون من 34 طالباً حلولهم أمام لجنة من الخبراء خلال يوم عرض المشاريع.

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «أشار تقرير الشباب العالمي 2020 الصادر عن الأمم المتحدة، إلى وجود حاجة لتوفير 600 مليون وظيفة خلال الأعوام الـ 15 القادمة لمواكبة احتياجات توظيف الشباب على مستوى العالم. ويكتسب دعم ريادة الأعمال أهمية كبيرة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما في الوقت الذي يحاول فيه العالم معالجة تداعيات أزمة كوفيد-19، حيث ستلعب التقنيات المتقدمة دوراً محورياً في إعادة رسم ملامح الاقتصادات حول العالم». وأضاف يشكل برنامج ريادة الأعمال للشباب حاضنة متخصصة بدعم الابتكار كركيزة أساسية في مسيرة تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد مزدهر وقائم على المعرفة. ومن خلال منح الشباب الموهوب والشغوف بريادة الأعمال المهارات والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، فإننا نسهم بشكل فاعل في بناء مستقبل مشرق ومزدهر للجميع تشكل فيه الاستدامة إحدى ركائزه الأساسية.

بدوره، قال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة الاتحاد للطيران: «نود أن نتوجه بالتهنئة للفرق الفائزة والمرشحين النهائيين، الذين برهنوا لنا مجدداً على الإمكانات الهائلة للشباب في دولة الإمارات، وقدرتهم على دفع مسيرة الابتكار والتقدم. ونتطلع للتعاون مع قادة المستقبل هؤلاء واستكشاف طرق مبتكرة لمواصلة تعزيز الاستدامة في قطاع النقل الجوي، ليس بالنسبة لمجموعة الاتحاد للطيران فحسب، ولكن لقطاع الطيران العالمي بأكمله».

من جانبها، قالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن «يسر الصندوق التعاون مع منصة ستارت إيه دي لدعم برنامج ريادة الأعمال للشباب، والذي يشكل أداة مفيدة للمساعدة في حفز وتشجيع رواد الأعمال في دولة الإمارات للعثور على حلول تقنية فاعلة لعدد من أبرز التحديات الملحّة التي تواجه العالم. وباعتباره من المؤسسات الملتزمة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتماسك المجتمعي، يسعى صندوق الوطن للتعاون مع المبادرات الأكثر تأثيراً بهدف إحداث فارق إيجابي حقيقي في المجتمع الإماراتي. ونفخر بالإعلان عن فوز منصة Mental Health AE بالجائزة الوطنية للتأثير، ونتطلع لدعم مسيرة نموها لتصبح إحدى الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا».

وتلقى هذا البرنامج المتميز 146 طلباً للمشاركة من 27 جامعة مختلفة. وضمت قائمة المرشحين النهائيين 34 طالباً نصفهم من الإناث، ويمثلون 15 جنسية وسبع جامعات وثلاثة من إمارات الدولة. وضمت لجنة التحكيم كلاً من مريم القبيسي، رئيسة قسم الاستدامة وتميز الأعمال في مجموعة الاتحاد للطيران؛ وهند باقر، مدير عام صندوق الوطن؛ وسما الحمادي، مدير أول برنامج الشؤون الاستراتيجية في صندوق الوطن؛ وهيون إس لي، مسؤول أول لدى المعهد العالمي للنمو الأخضر.

بينما تألفت لجنة المستثمرين من الدكتور عبدالحنّان كريم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة انجلز كابيتال إنفستمنت؛ وعلاء الهاشم، مدير الشركة، ورئيس مجلس الإدارة، ومستشار العديد من الشركات العائلية وشركات رأس المال الجريء. ونجح برنامج ريادة الأعمال للشباب حتى الآن بتطوير مهارات 369 طالبا من رواد الأعمال الشباب من 30 جامعة تتوزع على خمس من إمارات الدولة. وواصل الكثير من رواد الأعمال ترسيخ حضور شركاتهم، وتأمين إنشاء مشاريع محلية ودولية بالتعاون مع العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات.