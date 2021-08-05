«أراضي عجمان» تشكل لجنة ملاك «عجمان أب تاون»

عجمان (وام) أصدرت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان قراراً بتشكيل لجنة ملاك «عجمان أب تاون»، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم شؤون الملاك في إمارة عجمان. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الدائرة تسعى جاهدة إلى تنظيم عمل لجان الملاك في العقارات الفرعية، ودعمها لتقديم خدمات تلبي احتياجات وتطلعات شاغلي الوحدات العقارية، وذلك من خلال خلق بيئة سكنية ملائمة، وتعزيز مستويات الراحة والرفاهية في مختلف المجمعات العقارية بإمارة عجمان.

وأوضح المهيري أنه وبتوجيهات من رئيس الدائرة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وحرصاً منه على راحة وسعادة شاغلي الوحدات العقارية تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة وتقييم عمل مختلف لجان الملاك وشركات الإدارة، وللوقوف على مدى سعادة ورضا السكان على الخدمات المقدمة، فضلاً عن توجيهاته بإدخال «مشروع تصنيف شركات إدارة العقارات الفرعية في مشاريع التملك الحر» حيز التنفيذ في أقرب الآجال، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها شركات إدارة الأجزاء المشتركة، والارتقاء بأدائها لمواكبة خطة التطور الذي تنشده الدائرة.

وبموجب هذا القرار أوكلت للجنة ملاك «عجمان أب تاون» مهام التعاقد مع شركة الإدارة التي رست عليها المناقصة، والتحقق من قيامها بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وفق نظام إدارة المبنى، فضلاً عن الاطلاع على الموازنات السنوية المعدة لصيانة العقار الفرعي وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات والتجاوب معها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.