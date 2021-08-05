«كابيتال إكسبيرينس» تفتتح مكتباً في دبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة كابيتال إكسبيرينس، التابعة لشركة سياحة 365 والمملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، عن افتتاح أول مكتب لها في دبي، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز فرص التواصل مع مجموعة واسعة من الشركاء والعملاء والجهات المعنية في القطاع.

ويسهم مكتب الشركة الجديد في دبي بلعب دور محوري على مستوى عملياتها وخدماتها، حيث تعمل على تزويد الشركاء والعملاء بمجموعة من العروض الحصرية في جميع أنحاء دولة الإمارات، والتي تشمل تجارب سياحية نوعية لا تُنسى لزوار مختلف الوجهات. كما تعمل الشركة أيضاً على التعاون مع الأطراف المعنية على مستوى إمارات الدولة، وتوقيع الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات والفنادق.

ويهدف افتتاح المكتب الجديد في دبي إلى توفير عروضٍ قيّمة للشركاء المحليين والدوليين ومشغلي الرحلات، مع تصميم باقات متنوعة من الخدمات والحلول المتميزة للقطاع، وينسجم عمل المكتب مع أهداف شركة سياحة 365 المتمثلة في تعزيز أداء القطاع السياحي بأبوظبي واستقطاب المزيد من السياح، ما ينعكس بالتالي على القطاع من خلال تمديد فترات إقامتهم في دولة الإمارات.

وقالت رولا جوني، المدير التنفيذي لشركة سياحة 365: "يُؤكد افتتاح مكتبنا في دبي على توجهاتنا الاستراتيجية بالتركيز على القطاع السياحي في دولة الإمارات. وفي ضوء تنوع الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أبوظبي والوجهات السياحية التي توفرها، تُقدم شركة سياحة 365 شريك تجارب السفر المثالية لجميع السياح الراغبين بتمديد إقامتهم في الدولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تُقدمه أبوظبي من عروض، حيث نسعى من خلال افتتاح مكتب شركة (كابيتال إكسبيرينس) في دبي إلى تزويد عملائنا بحلول سياحية مُتكاملة وشاملة تغطي مختلف مناطق وإمارات الدولة".

وكانت "أدنيك" قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن إطلاق شركة (سياحة 365) بهدف تزويد السُيّاح القادمين إلى أبوظبي بمجموعة من تجارب السفر، وتعزيز مكانة الإمارة في قطاع السياحة الأوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي على حد سواء.