مستوى قياسي للعجز التجاري الأميركي

واشنطن (رويترز) - ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يونيو إذ أدت جهود الشركات لإعادة بناء المخزونات لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن العجز التجاري زاد 6.7 بالمئة إلى 75.7 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 74.1 مليار دولار.

وارتفعت واردات السلع 1.8 بالمئة إلى 239.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي أيضا. وزادت صادرات السلع 0.2 بالمئة لتصل إلى 145.9 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.