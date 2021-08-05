قطعة من القمر لزوار «إكسبو 2020»

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشف جناح الولايات المتحدة الأميركية في إكسبو 2020 دبي عن خططه لعرض قطعة فريدة من القمر يبلغ عمرها 3.8 مليار سنة، أحضرها رائد الفضاء جاك شيمت خلال رحلة المركبة القمرية أبولو 17 في سبتمبر 1972.

ووفقاً لتغريدة نشرها الجناح الأميركي في حسابه على منصة تويتر، تُعد العينة من أكبر العينات التي تم إحضارها من القمر، وهي واحدة من 11 عينة فقط في العالم.

وجمعت رحلة أبولو 17، وهي الرحلة الأخيرة إلى القمر، محصول وافر من المعلومات العلمية، التي ساعد في الحصول عليها ما تم جمعه من صخور وتربة، كما أنها سجلت عدة أرقام قياسية، منها أنها نفذت أطول تجول على القمر بمسافة 23 كيلومترا، وأضخم استخدام مكثف للعربة القمرية لجمع العينات ودراسة التضاريس من خلال 3 جولات على سطح القمر، وأطول مدة بقاء على القمر.

وخلال هذه الرحلة التي تمت بين 11 و14 سبتمبر 1972 استكشف رواد الفضاء، يوجين سيرنان وهاريسون جاك شيمت (بحر الصفاء)، وهو سهل مظلم على سطح القمر، و أثناء السير على سطح القمر، رأى الجيولوجي شيمت صخرة تميزت عن غيرها بسبب حجمها الكبير وعدم وجود تبلور نموذجي.

وتعد هذه الصخرة التي يبلغ عمرها 3.8 مليار سنة، أقدم 99% من الصخور الموجودة على الأرض.

ومن المتوقع أن يشكل الجناح الأميركي في اكسبو 2020 دبي، والذي ينظم تحت شعار "الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل" تجربة فريدة للزوار الذين سيكون بإمكانهم مشاهدة نسخة طبق الأصل عن صاروخ "فالكون 9" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران والذي يشكل بدوره العنصر الأعلى ارتفاعاً عن الأرض بمعرض إكسبو 2020، بارتفاع 14 طابقاً.

كما يتيح الجناح للزوار فرصة للاطلاع سريعاً على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات، إلى جانب معروضات أخرى من ضمنها إحدى المركبات الآلية التي هبطت على سطح القمر وغيرها الكثير.