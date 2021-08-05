«طيران الإمارات» ترحب بقرار المملكة المتحدة

دبي (وام) رحبت طيران الإمارات بقرار المملكة المتحدة إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي ما يعكس الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها المملكة المتحدة ودولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية انه منذ إعلان المملكة المتحدة أمس شهدنا ارتفاعا كبيرا في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد بالإضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة ونقوم في طيران الإمارات بمراجعة عملياتنا في نقاط مختلفة في المملكة المتحدة وسنعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة.

وأشار إلى أن برنامج التطعيم في دولة الإمارات يتميز بأنه واحد من أنجح برامج التطعيم على مستوى مشيرا إلى الاختبارات المكثفة في مطار دبي الدولي وإجراءات الصحة والسلامة المعززة المتبعة على رحلات الركاب.