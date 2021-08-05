«سابك» تحقق ملياري دولار أرباحاً

الرياض (رويترز) - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منتج البتروكيماويات العملاق ربحا فصليا بملياري دولار، وقالت إنها تتوقع استمرار الأداء القوي في النصف الثاني من 2021، بدعم من طلب متين وارتفاع أسعار النفط. وتحولت سابك، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث المبيعات وقيمة الأصول، إلى تحقيق ربح في الربع الثاني قدره 7.64 مليار ريال (2 مليار دولار) من خسارة 2.22 مليار ريال تكبدتها في نفس الفترة من العام الماضي، لتتفوق على متوسط توقعات عند 6.1 مليار ريال قدمه ستة محللون بحسب بيانات رفينيتيف.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "متوسط أسعار البيع زاد بأكثر من عشرة بالمئة بدعم من زيادات أسعار النفط وطلب أشد متانة. نتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 مماثلا للنصف الأول".

وقفزت مبيعات سابك 72.3 بالمئة إلى 42.4 مليار ريال في الربع الثاني من 24.6 مليار قبل عام. وقال البنيان إن شركته، المملوكة بنسبة 70 بالمئة لعملاق النفط السعودي أرامكو، ستظل تركز على السوق السعودية وكذلك على الولايات المتحدة والصين وأفريقيا، حيث تستكشف فرصا للنمو، بيد أنه لم يقدم تفاصيل.

كانت سابك قالت في إفصاح للبورصة في وقت سابق إن 2021 سيكون أقوى أداء من 2020، وإنها تتوقع أن تشهد هوامش الربح اعتدالا لكن مع المحافظة على معدلات جيدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتكاليف اللقيم، مع انحسار القيود على الإمدادات وإضافة طاقة إنتاجية جديدة. وذكرت الشركة أنها لا تخطط لطرق سوق الدين إذ أن مركزها المالي يظل قويا.