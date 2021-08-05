ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر 10% في مايو

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس إن عجز الميزان التجاري زاد عشرة بالمئة على أساس سنوي إلى 3.34 مليار دولار في مايو. كان العجز التجاري سجل 3.04 مليار دولار في مايو 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 80.3 بالمئة عنها قبل عام إلى 1.72 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات اللدائن بأشكالها الأولية 96.6 بالمئة والعجائن والمحضرات الغذائية 81.4 بالمئة والفواكه الطازجة 70.9 بالمئة. وارتفعت قيمة الواردات 35.4 بالمئة إلى 6.45 مليار دولار، مع زيادة واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 58.6 بالمئة.