«لوفتهانزا» تقلص صافي خسائرها

فرانكفورت (أ ف ب) -قامت «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، بخفض صافي خسائرها بالنصف في الربع الثاني من 2021، مستفيدة من الانتعاش القوي في الطلب. تتوقع المجموعة الألمانية زيادة في الرحلات للأشهر الثلاثة المقبلة تصل إلى 50% من مستوى ما قبل الأزمة علاوة على تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ مارس 2020. أوردت الشركة في بيان أنها سجلت بين شهري أبريل ويونيو نتيجة صافية قدرها -756 مليون يورو في مقابل -1,5 مليار خلال هذه الفترة من العام الماضي، نتيجة «زيادة الحجوزات وعدد الركاب» بفضل «تخفيف قيود السفر». أوضحت لوفتهانزا التي تضم أيضا شركات متفرعة هي السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل ويوروينجز أن «الحجوزات المسجلة في شهر يونيو وحده تضاعفت مقارنة ببداية الربع» الثاني.

تقوم المجموعة التي أنقذتها الدولة الألمانية من الإفلاس بعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تتضمن تخفيض أسطولها.

كذلك تم إلغاء 30 ألف وظيفة من أصل 130 ألفا، مما أسهم بتوفير 1,1 مليار يورو من أصل الهدف المتمثل بـ 1,8 مليار. اعتبر المدير التنفيذي كارستن شبور أن هذا الإجراء «مؤلم، لكنه ضروري للحفاظ على الوظائف المتبقية البالغة 100 ألف».