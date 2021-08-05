النفط يصعد ومخاوف كورونا تحد من المكاسب

لندن (رويترز) - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس متجهة صوب 71 دولارا للبرميل متأثرة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بينما هددت قيود جديدة على التنقلات، فرضتها بعض البلدان لمواجهة زيادة إصابات كوفيد-19، تعافي الطلب. وبحلول الساعة 09.51 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 70.88 دولار للبرميل بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 70 دولارا للمرة الأولى منذ 21 يوليو. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 68.81 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأربعاء.

لكن مخاوف بشأن تعافي الطلب على النفط العالمي تنامت وسط زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبددت إلى حد ما تأثير التوتر في الشرق الأوسط. ووسعت اليابان اليوم الخميس قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، الأمر الذي يهدد الطلب على الوقود.