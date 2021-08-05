الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها

إسطنبول (رويترز) - لامست الليرة التركية اليوم الخميس أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض. وبلغت الليرة 8.55 مقابل الدولار بحلول الساعة 06.32 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 8.48 أمس الأربعاء. ولامست في وقت سابق 8.5 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع. وخسرت العملة قرابة 12 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وفي مقابلة جرى بثها، قال أردوغان إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في يوليو، سيتباطأ بعد أغسطس، وإن أسعار الفائدة ستهبط، مكرراً معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك إنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، فإن السوق ترى فرصة محدودة لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا، وإن حديث السياسيين عند الخفض أضعف الليرة. وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95 بالمئة الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19 بالمئة، ما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.