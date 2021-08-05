المؤشر الياباني يغلق مرتفعاً

طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الخميس، بدعم من نتائج أعمال إيجابية لنيبون يوسن وكيكومان كورب وهيتاشي زوسن، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19. وارتفع المؤشر نيكي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.52 بالمئة، ليتفوق على تقدم 0.39 بالمئة للمؤشر توبكس الأوسع نطاقا، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر إغلاق مرتفع لبورصة وول ستريت.

وأضاف مؤشر توبكس لأسهم النمو 0.62 بالمئة، متجاوزا مؤشر أسهم القيمة الذي زاد 0.18 بالمئة. وكان قطاع النقل البحري أكبر الرابحين بين القطاعات الفرعية على توبكس بفارق كبير إذ صعد 9.5 بالمئة. وكان سهم نيبون يوسن الأفضل أداء على نيكي ليقفز 12.7 بالمئة. وارتفعت أسهم شركات شحن بحري أخرى هي ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 6.66 بالمئة وكاواساكي كيسن 6.58 بالمئة.

وصعد سهم كيكومان للمواد الغذائية 9.93 بالمئة، بينما ارتفع سهم شركة البنية التحتية والطاقة هيتاشي زوسن 6.81 بالمئة. وتقدم سهم راكوتين جروب 8.38 بالمئة بعد أن دخلت الشركة في شراكة لتشييد شبكة جديدة للهاتف المحمول في ألمانيا.

وأعلنت اليابان عن قفزة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء عند 14 ألفا و207، بفعل زيادة قياسية للإصابات في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية بلغت 4166 حالة.