أرباح «دبي للاستثمار» النصفية تنمو 47%

دبي (الاتحاد) ارتفعت أرباح شركة دبي للاستثمار بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلي 302 مليون درهم مقارنة مع 205 ملايين درهم للفترة نفسها من العام الماضي. و ارتفع إجمالي الدخل للفترة المذكورة بنسبة 51% ليصل إلى 1.72 مليار درهم مقارنة مع 1.14 مليار درهم للفترة عينها من العام الماضي، بفضل نمو مبيعات المجموعة في قطاع العقارات. واستحوذت دبي للاستثمار على حصة إضافية بنسبة 21,53% في الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع خلال النصف الأول من عام 2021. كما استحوذت المجموعة لاحقاً على حصة بنسبة 15,19% في الشركة لترفع حصتها الإجمالية إلى 45,18%.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "يسرنا أن تثمر أنشطتنا خلال النصف الأول من عام 2021 عن مثل هذا النمو المتكامل والواعد. وبينما نمضي قدماً في تنفيذ خططنا للنصف الثاني من العام، نسعى للاستفادة من النجاحات التي حققناها حتى يومنا هذا. وسنبقى على التزامنا بتنويع استثماراتنا في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مع التركيز أيضاً على العقارات، بما في ذلك التطوير المستمر للمجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في تلال مردف والفجيرة. ونواصل أيضاً استكشاف فرص النمو المستدام عبر جميع القطاعات التي نعمل فيها".