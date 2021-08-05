«دبي الإسلامي» يرفع نسبة تملك الأجانب إلى 40%

دبي (الاتحاد) أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه، بالتعاون مع سوق دبي المالي، في استكمال إجراءات زيادة نسبة تملك الاجانب من المستوى الحالي البالغ 25٪ إلى المستوى المعزز الجديد البالغ 40٪، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتأتي هذه الزيادة في المقام الأول استجابة للطلب القوي من المستثمرين، خاصةً كبار المستثمرين المؤسسيين الأجانب، وثقتهم المتزايدة في طموحات البنك واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها. ويستعد بنك دبي الإسلامي للاستفادة من إعادة فتح اقتصاد دبي وبدء مسيرة التعافي على إثر التداعيات التي خلفتها الجائحة العالمية، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون العالميون إلى تحويل استثماراتهم نحو أسواق مالية أقوى وأكثر استقرارًا.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الجائحة العالمية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الفعالة التي تبنتها والمدعومة بحملات التطعيم الريادية وتدابير السلامة المعتمدة. وقد أظهر المستثمرون العالميون ثقة قوية في أسواق المال ورأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة كما في بنك دبي الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية هذا العام. وتمثل زيادة نسبة تملك الاجانب إلى 40٪ حافزاً آخر لتعزيز أداء البنك مع استمرار مواكبة بنك دبي الإسلامي للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية".