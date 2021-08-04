التكنولوجيا والأرباح ترفعان الأسهم الأوروبية

لندن (رويترز) - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء على ارتفاع جديد مع صعود أسهم التكنولوجيا إلى ذروة 20 عاما، إذ يواصل التفاؤل حيال موسم أرباح الربع الثاني في نشر الأجواء الإيجابية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 468.22 نقطة ليواصل بذلك الارتفاع إلى مستويات قياسية لليوم الثالث.

وكان أداء أسهم التكنولوجيا هو الأفضل اليوم إذ ارتفعت 1.9 بالمئة إلى مستويات لم تشهدها منذ فقاعة الإنترنت.

وجاء الشراء في القطاع خلال الآونة الأخيرة مدفوعا بزيادة في حالات الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في أوروبا في ضوء صمود التكنولوجيا أمام الاضطرابات التي يتسبب فيها الفيروس.

كما أشارت الأرباح القوية في الربع الثاني إلى تحسن الظروف الاقتصادية مع ارتفاع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 في القارة.

وتشير بيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس إلى أن المحللين يتوقعون أن تسجل الشركات المدرجة على ستوكس 600 قفزة قياسية في أرباح الربع الثاني بنسبة 139.6 بالمئة مقارنة بمثيلتها قبل عام.

وقدم سهما شركة الكيماويات الهولندية آي.إم.سي.دي وشركة إس.إي.إس لصناعة الأقمار الصناعية أفضل أداء للشركات المدرجة على المؤشر، إذ ارتفعا 10.5 بالمئة و9.9 بالمئة على التوالي بفضل النتائج القوية.

وارتفع سهم شركة جيه.دي.إي بيت 2.4 بالمئة بعدما سجلت الشركة أرباحا تشغيلية أفضل من المتوقع في النصف الأول من 2021.

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 5.8 بالمئة وكان أداؤه من بين الأسوأ على مؤشر ستوكس 600 بعدما تحول إلى الخسارة في الربع الثاني من العام.

وارتفع سهم سيمنس إنرجي أكثر من اثنين بالمئة.

وصعد سهم شركة العقاقير السويسرية روش 0.4 بالمئة بعدما أوردت بلومبرج أن سوفت بنك كون حصة في الشركة بقيمة خمسة مليارات دولار.