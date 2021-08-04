دبي تستضيف مؤتمر غرف التجارة العالمية في نوفمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تستضيف إمارة دبي المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي ينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة وغرفة دبي خلال الفترة 23 إلي 25 نوفمبر المقبل تحت شعار «اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة» والذي يستقطب مشاركة واسعة لأكثر من 1200 ممثل عن غرف التجارة من 100 دولة حول العالم.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة، بما فيها دور التكنولوجيا في تغيير النظام التجاري العالمي وإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال، حيث يوفر هذا التجمع العالمي الفرصة للرؤساء وقيادات غرف التجارة والحكومات وقادة الأعمال من أنحاء العالم للتواصل، ومناقشة التحديات والفرص الجديدة الناشئة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الدور الحيوي لغرف التجارة في التكيف مع المتغيرات المتسارعة لأعضائها من المستثمرين، ومجتمعات الأعمال.

حمد بوعميم

وإلى جانب التركيز بشكل أساسي على مواضيع الابتكار، يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا المهمة بما فيها ضرورة إعادة تفكير غرف التجارة العالمية في أولوياتها، وإعداد حلول جديدة للتعامل مع التحديدات الحالية. وستتم خلال المؤتمر أيضاً مناقشة آليات العمل المتعلقة بتذليل العقبات التجارية وتحقيق الازدهار العالمي، استناداً إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الخاصة برجال الأعمال المشاركين والتي تشمل اجتماعات للأعمال، واستعراض فرص التجارة والاستثمار بدبي، وزيارات ميدانية لمناطق التجارة الحرة في دولة الإمارات، وجولة في معرض إكسبو 2020 دبي وأجنحته المختلفة.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة: «يتزامن انعقاد الدورة القادمة من مؤتمر غرف التجارة العالمية مع بدء مرحلة التعافي من تداعيات هذا الوضع الاستثنائي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أفرز معطيات غير مسبوقة أمام الشركات ساهمت في تشكيل نماذج جديدة للاستثمار والأعمال».