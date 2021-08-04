«اقتصادية الشارقة» و«الطاقة» تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة (وام)

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع وزارة الطاقة والبنية سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، انطلاقاً من حرصهما على المساهمة البناءة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة وبناء علاقات شراكة فعالة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والمهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة شؤون الطاقة والبترول بمقر الدائرة. وبحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، واستعرضا أهم المؤشرات الاقتصادية للإمارة وذلك بتقديم عرض تعريفي تناول تحليلاً اقتصادياً لأحدث البيانات والمستجدات التجارية والصناعية في الإمارة وفقاً للقطاعات الاقتصادية، حيث أكدت الدائرة من خلال العرض حرصها الدائم على دراسة الأوضاع الاقتصادية ومتابعتها. وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها توطيد أوجه التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، ومد جسور التنسيق المشترك الذي يصب في خدمة الجميع. وأكد الوفد حرص وزارة شؤون الطاقة والبترول على تعزيز التعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين.