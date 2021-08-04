«شراع» ينظم مخيماً لتعليم البرمجة

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) فعاليات الدورة الأولى من «المخيم الصيفي ليغز أوف كود»، الذي يستهدف دعم مجموعة ناشئة من الطلبة والشباب المتخصصين في مجال التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز خبراتهم وتجاربهم في مجال البرمجة.

ويأتي المخيم الذي انطلق يوم الإثنين 26 يوليو الماضي، بالتعاون مع «ليغز أوف كود»، الأكاديمية الإلكترونية المتخصصة بالرياضيات والبرمجة التي تستهدف الأطفال والشباب المبدعين، و«جامعة هاربور سبيس» التي تستخدم طرق التعليم الحديثة لسد الفجوة القائمة بين صناعة التكنولوجيا والتعليم التقليدي، ويستمر على مدار أسبوعين

واستقبل المخيم 32 طالباً وطالبة من عدة جنسيات شملت دولة الإمارات، والهند، وإيران، والسودان، وكندا، وراعى المخيم في تصميمه تلبية احتياجات المشاركين ومستوياتهم ابتداءً بالأطفال بعمر عشرة أعوام ممن لا يمتلكون أي خبرة في مجال البرمجة، وانتهاءً بالشباب الشغوفين بالبرمجة.